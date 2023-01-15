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Результаты всех матчей НБА 15 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 15 января, турнирная таблица
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15 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 6 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Бостон Селтикс» – 106:122.
«Индиана Пэйсерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 112:130.
«Торонто Рэпторс» – «Атланта Хоукс» – 103:114.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Кливленд Кавальерс» – 110:102.
«Юта Джаз» – «Филадельфия Сиксерс» – 117:118.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Даллас Маверикс» – 136:119.

В вечерней программе сегодняшнего игрового дня запланированы ещё три встречи: «Детройт Пистонс» примет «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет дома с «Хьюстон Рокетс», а «Чикаго Буллз» сразится в родных стенах с «Голден Стэйт Уорриорз».

Турнирная таблица НБА
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