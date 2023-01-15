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Дрэймонд Грин: Трей Янг взял на себя роль плохого парня, но это неправильный подход

Дрэймонд Грин: Трей Янг взял на себя роль плохого парня, но это неправильный подход
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался об игре одного из лидеров «Атланты Хоукс» Трея Янга.

«Я большой поклонник Трея Янга. Он чертовски талантлив, маленькая тёмная лошадка. Из-за его телосложения вам хочется скорее полюбить Трея, а не возненавидеть, но мне кажется, он взял на себя роль плохого парня.

Он слишком хорош для этой роли. С ней не справиться, если он будет дальше играть на уровне Матча всех звёзд. На мой взгляд, это неправильно. Быть таким совсем не весело, а Янгу стоит двигаться другим путём», — поделился Грин в интервью Тейлор Брукс.

Трей Янг в нынешнем сезоне принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 27,5 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 9,8 результативные передачи.

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