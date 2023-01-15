Дрэймонд Грин: Трей Янг взял на себя роль плохого парня, но это неправильный подход

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался об игре одного из лидеров «Атланты Хоукс» Трея Янга.



«Я большой поклонник Трея Янга. Он чертовски талантлив, маленькая тёмная лошадка. Из-за его телосложения вам хочется скорее полюбить Трея, а не возненавидеть, но мне кажется, он взял на себя роль плохого парня.



Он слишком хорош для этой роли. С ней не справиться, если он будет дальше играть на уровне Матча всех звёзд. На мой взгляд, это неправильно. Быть таким совсем не весело, а Янгу стоит двигаться другим путём», — поделился Грин в интервью Тейлор Брукс.



Трей Янг в нынешнем сезоне принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 27,5 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 9,8 результативные передачи.