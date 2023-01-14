«Я знаю, как устроен бизнес». Дрэймонд Грин оценил свои перспективы в «Уорриорз»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин заявил, что не исключает своего ухода из «Голден Стэйт Уорриорз» в ближайшем будущем.

«Я знаю, как устроен бизнес. Игроки склонны считать, что им должны из-за того, чего они достигли. Вы идиот, если чувствуете себя так. Мне кажется, что так вы настраиваете себя на провал. Вы настраиваете себя на потрясение.

Вы настраиваете себя на разочарование вместо того, чтобы разобраться. Потому что в противном случае вы можете быть пойманы врасплох. Я хотел бы остаться здесь навсегда. Я знаю, что такое налог на роскошь. Однако я понимаю и молодых парней, которым нужно платить. Вот что я имею в виду», – приводит слова Грина издание Bleacher Report.

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