«Пари НН» в упорной борьбе переиграл «Парму-Пари»

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Пари Нижний Новгород» на своей площадке принимал «Парму-Пари». Счёт встречи — 78:73 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал Джастин Робинсон, который записал на свой счёт 22 очка. В составе победителей наилучшую результативность продемонстрировал Драган Апич — 19 очков.

После 21 игры «Пари НН» занимает пятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 12 побед при 9 поражениях. Пермяки идут восьмыми — 8 побед, 13 поражений.

В следующем туре подопечные Зорана Лукича встретятся на выезде с МБА. «Парма-Пари» дома примет «Енисей». Обе встречи состоятся 19 января.