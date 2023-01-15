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Дончич ответил на вопрос, считает ли он Леброна величайшим игроком всех времён

Дончич ответил на вопрос, считает ли он Леброна величайшим игроком всех времён
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которого зачастую причисляют к разряду величайших игроков всех времён.

«Я не занимаюсь составлением рейтингов, чувак. Я просто наслаждаюсь великими баскетболистами. Вот и все. Он удивительный игрок, исключительный игрок, но я не занимаюсь составлением рейтингов», — приводит слова словенского баскетболиста портал Reddit.

Напомним, несколько дней назад в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 119:115.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:

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