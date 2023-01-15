«Химия» между болельщиками и игроками». В «Енисее» высказались о победе над «Автодором»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович назвал главные причины победы в матче с «Автодором» (88:84) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю своих игроков. Они полностью выложились на площадке, с учётом обстоятельств, которые сложились перед игрой. Мы лишились трёх важных игроков, поэтому у нас была более короткая скамейка, короткая ротация. Однако мы старались, выложились полностью и заслужили победу в концовке матча. Также хотел бы отдельно отметить атмосферу сегодня. Нам очень нужна «химия» и взаимодействие между болельщиками за площадкой и игроками на паркете. Сегодня они были настоящим шестым игроком. Спасибо вам за великолепную атмосферу и вашу поддержку. Сегодня вы были важной частью победы!» — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.