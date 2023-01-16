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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одолеть «Орландо»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одолеть «Орландо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:116.

Самым полезным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 17 очков, десять подборов и 14 передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона, который заработал 25 очков, восемь подборов и пять передач. Самым результативным у команды гостей стал американский защитник 20-й номер Маркелл Фульц. На его счету 20 очков, семь подборов и шесть передач. Также отметим немецкого игрока Франца Вагнера, который набрал 19 очков, пять подборов и отдал две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Гордон - 25, Маррей - 18, Йокич - 17, Портер - 16, Браун - 12, Колдуэлл-Поуп - 12, Ннаджи - 9, Браун - 4, Хиланд - 4, Джордан - 2, Гиллеспи, Грин, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Орландо Мэджик: Фульц - 20, Вагнер - 19, Банкеро - 18, Бол - 17, Вагнер - 8, Картер - 8, Росс - 7, Саггс - 7, Энтони - 7, Харрис - 5, Айзек, Бамба, Океке, Скофилд, Харрис, Хьюстан, Хэмптон
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