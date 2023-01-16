Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одолеть «Орландо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:116.



Самым полезным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 17 очков, десять подборов и 14 передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона, который заработал 25 очков, восемь подборов и пять передач. Самым результативным у команды гостей стал американский защитник 20-й номер Маркелл Фульц. На его счету 20 очков, семь подборов и шесть передач. Также отметим немецкого игрока Франца Вагнера, который набрал 19 очков, пять подборов и отдал две передачи.