Вольхин назвал условие, при котором «Зенит» сможет обыграть МБА

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.

«В первой шестёрке остались самые сильные команды. МБА я бы не назвал сюрпризом, знаю многих парней оттуда, я играл с ними и просто знаком. Они голодные, они работают для этого. Конечно, многих они удивили, но не меня. Ключ к победе над такой командой — придерживаться плана на игру, как всегда», — приводит слова Вольхина пресс-служба команды.

Напомним, матч между «Зенитом» и МБА состоится сегодня, 16 января, в 20:00 по московскому времени. «Зенит» после 20 игр регулярного чемпионата занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 16 побед при четырёх поражениях. МБА идёт четвёртой — 12 побед, восемь поражений.