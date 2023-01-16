Вольхин назвал условие, при котором «Зенит» сможет обыграть МБА
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Форвард «Зенита» Игорь Вольхин высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.
«В первой шестёрке остались самые сильные команды. МБА я бы не назвал сюрпризом, знаю многих парней оттуда, я играл с ними и просто знаком. Они голодные, они работают для этого. Конечно, многих они удивили, но не меня. Ключ к победе над такой командой — придерживаться плана на игру, как всегда», — приводит слова Вольхина пресс-служба команды.
Напомним, матч между «Зенитом» и МБА состоится сегодня, 16 января, в 20:00 по московскому времени. «Зенит» после 20 игр регулярного чемпионата занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 16 побед при четырёх поражениях. МБА идёт четвёртой — 12 побед, восемь поражений.
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