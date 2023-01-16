МБА в овертайме обыграла «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Московская МБА обыграла санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 76:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Касаткин, набравший 17 очков. 16 баллов на счету Евгения Валиева. 12 очков набрал Марк Тихоненко.
В составе «Зенита» 24 очка набрал Сергей Карасёв. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 передач на счету Томаса Эртеля. 9 очков набрал Дмитрий Кулагин.
Следующий матч «Зенит» проведёт 20 января в Москве. Соперниками санкт-петербургского клуба клуба будут баскетболисты местного ЦСКА. МБА в следующем туре сыграет в Москве с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 19 января.
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