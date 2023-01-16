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МБА в овертайме обыграла «Зенит» в Единой лиге ВТБ

МБА в овертайме обыграла «Зенит» в Единой лиге ВТБ
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Московская МБА обыграла санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 76:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Касаткин, набравший 17 очков. 16 баллов на счету Евгения Валиева. 12 очков набрал Марк Тихоненко.

В составе «Зенита» 24 очка набрал Сергей Карасёв. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 передач на счету Томаса Эртеля. 9 очков набрал Дмитрий Кулагин.

Следующий матч «Зенит» проведёт 20 января в Москве. Соперниками санкт-петербургского клуба клуба будут баскетболисты местного ЦСКА. МБА в следующем туре сыграет в Москве с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 19 января.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
16 января 2023, понедельник. 20:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
76 : 75
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
МБА: Касаткин - 17, Валиев - 16, Тихоненко - 12, Лопатин - 10, Якушин - 10, Савченко - 4, Ремизов - 3, Клюев - 2, Платонов - 2, Кочергин, Покинко, Шарапов
Зенит: Карасёв - 24, Эртель - 12, Д. Кулагин - 9, Торопов - 8, Хомсли - 7, Томпкинс - 5, Фридзон - 4, Зубков - 2, Соломон - 2, Уимбуш - 2, Вольхин, Клименко
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