МБА в овертайме обыграла «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Московская МБА обыграла санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 76:72.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Касаткин, набравший 17 очков. 16 баллов на счету Евгения Валиева. 12 очков набрал Марк Тихоненко.



В составе «Зенита» 24 очка набрал Сергей Карасёв. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 передач на счету Томаса Эртеля. 9 очков набрал Дмитрий Кулагин.



Следующий матч «Зенит» проведёт 20 января в Москве. Соперниками санкт-петербургского клуба клуба будут баскетболисты местного ЦСКА. МБА в следующем туре сыграет в Москве с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 19 января.