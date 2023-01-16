Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Самарой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой».



«Мы проводили с «Самарой» товарищеские матчи перед сезоном, и это наша вторая официальная игра — и мы каждый раз испытываем проблемы с этой командой, играем хуже, чем с другими соперниками. Мы играли без должной энергии, особенно в начале матча, без концентрации — для нашей команды это абсолютно недопустимо. Третья четверть была наиболее важной: мы набрали восемь очков подряд и начали переламывать ход игры», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Следующий матч УНИКС проведёт 20 января в Саратове. Соперниками казанцев будут баскетболисты местного «Автодора». «Самара» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с «Минском». Встреча состоится 19 января.