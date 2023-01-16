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Василий Карасев прокомментировал победу МБА в матче с «Зенитом»

Василий Карасев прокомментировал победу МБА в матче с «Зенитом»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Зенитом» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь огромное спасибо залу, который поддерживал нас и верил в команду даже при «-20». Сумели собраться, забить свои броски. Конечно, такие победы для нас чрезвычайно важны — особенно над действующим чемпионом», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 76:75.

Следующий матч «Зенит» проведёт 20 января в Москве. Соперниками санкт-петербургского клуба клуба будут баскетболисты местного ЦСКА. МБА в следующем туре сыграет в Москве с командой «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 19 января.

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