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Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в матче с МБА

Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в матче с МБА
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Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА.

«Должны были выигрывать, после 30 минут игры имели 13 очков преимущества, показывали отличный баскетбол, но затем позволили МБА забить несколько трёхочковых и вернуться в игру», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 76:75.

Следующий матч «Зенит» проведёт 20 января в Москве. Соперниками санкт-петербургского клуба клуба будут баскетболисты местного ЦСКА. МБА в следующем туре сыграет в Москве с командой «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 19 января.

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