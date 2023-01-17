Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в матче с МБА

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА.



«Должны были выигрывать, после 30 минут игры имели 13 очков преимущества, показывали отличный баскетбол, но затем позволили МБА забить несколько трёхочковых и вернуться в игру», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 76:75.



Следующий матч «Зенит» проведёт 20 января в Москве. Соперниками санкт-петербургского клуба клуба будут баскетболисты местного ЦСКА. МБА в следующем туре сыграет в Москве с командой «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 19 января.