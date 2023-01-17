48 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

В Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Хьюстон Рокетс». Счёт встречи 140:132 в пользу хозяев.

Наилучшую результативность в составе «озёрников» продемонстрировал лидер команды — Леброн Джеймс. Американский форвард записал на свой счёт 48 очков, восемь подборов и девять передач. Стоит отметить и разыгрывающего Расселла Уэстбрука — 25 очков, пять подборов и четыре передачи. В составе «Хьюстона» дабл-даблом отметился Алперен Шенгюн — 33 очка, 15 подборов, а также шесть передач. Также хорошую статистику продемонстрировал Джален Грин, на счету которого 23 очка, пять подборов и три передачи.