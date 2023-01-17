48 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»
Поделиться
В Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Хьюстон Рокетс». Счёт встречи 140:132 в пользу хозяев.
Наилучшую результативность в составе «озёрников» продемонстрировал лидер команды — Леброн Джеймс. Американский форвард записал на свой счёт 48 очков, восемь подборов и девять передач. Стоит отметить и разыгрывающего Расселла Уэстбрука — 25 очков, пять подборов и четыре передачи. В составе «Хьюстона» дабл-даблом отметился Алперен Шенгюн — 33 очка, 15 подборов, а также шесть передач. Также хорошую статистику продемонстрировал Джален Грин, на счету которого 23 очка, пять подборов и три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 132
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 48, Уэстбрук - 24, Нанн - 15, Габриэль - 14, Беверли - 11, Шрёдер - 9, Тоскано-Андерсон - 7, Брайант - 6, Браун - 6, Джонс, Дэвис, Кристи, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Уокер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Грин - 23, Гордон - 19, Мартин - 17, Смит II - 14, Исон - 9, Тэйт - 7, Мэтьюз - 6, Гаруба - 4, Вашингтон Мл., Дэйс, Кристофер, Марьянович, Никс, Портер, Фернанду, Хаджинс
Комментарии
- 17 января 2023
-
09:52
-
09:42
-
09:38
-
01:50
-
00:52
- 16 января 2023
-
23:52
-
22:50
-
22:04
-
20:56
-
19:57
-
17:45
-
16:09
-
15:38
-
15:06
-
14:56
-
13:53
-
13:47
-
13:33
-
13:15
-
13:09
-
11:41
-
11:04
-
10:51
-
10:03
-
09:40
-
09:00
-
08:03
-
06:54
-
02:05
-
00:27
- 15 января 2023
-
23:38
-
23:04
-
21:59
-
21:38
-
20:42
Партнерский контент