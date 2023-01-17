Керр: Карри — современный аналог Джордана

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил влияние лидера команды Стефена Карри с влиянием легендарного Майкла Джордана.

«Карри — современный аналог Майкла Джордана. Когда Чикаго играл в гостях, то половина стадиона приходила в красном. Сейчас половина фанатов приходит на стадион в жёлтых майках с 30 номером на спине.

Стеф расширил границы, он стал чем-то большим, чем просто игроком. Он вызывает эмоции у людей, потому что его игра восхищает. Где бы мы ни были, всегда найдутся люди, которые будут персонально поддерживать Карри», — приводит слова Керра Bleacher Report.

Напомним, Карри травмировал плечо в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс» в декабре прошлого года и сейчас восстанавливается после травмы.

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: