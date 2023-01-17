«Драка двух некрасивых девчонок». Баркли высмеял противостояние «Лейкерс» с «Хьюстоном»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли высмеял сегодняшнее противостояние между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс», которое завершилось победой хозяев со счётом 140:132.
«Это можно смотреть, только если вам совсем нечего делать и скучно. Это словно драка двух некрасивых девчонок. Всем всё равно, кто победит», — сказал Баркли во время эфира на американском телевидении.
Наилучшую результативность в составе «озёрников» продемонстрировал лидер команды — Леброн Джеймс. Американский форвард записал на свой счёт 48 очков, восемь подборов и девять передач. В составе «Хьюстона» дабл-даблом отметился Алперен Шенгюн — 33 очка, 15 подборов, а также шесть передач.
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