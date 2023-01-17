«Хотел как можно быстрее избавиться от вкуса поражений». Леброн — о 48 очках с «Хьюстоном»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё выступление в матче Национальной баскетбольной лиги с «Хьюстон Рокетс» (140:132).

«На самом деле я очень устал и мог взять выходной, но мне хотелось как можно быстрее избавиться от вкуса поражений и вернуться на победный путь. Я не хотел оставлять команду, нужно было как можно скорее реабилитироваться за поражение в матче с «Филадельфией», – приводит слова Джеймса ESPN.

Наилучшую результативность в составе «озёрников» продемонстрировал как раз Леброн Джеймс. Американский форвард записал на свой счёт 48 очков, восемь подборов и девять передач. Стоит отметить и разыгрывающего Расселла Уэстбрука — 25 очков, пять подборов и четыре передачи.