«Хотел как можно быстрее избавиться от вкуса поражений». Леброн — о 48 очках с «Хьюстоном»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё выступление в матче Национальной баскетбольной лиги с «Хьюстон Рокетс» (140:132).
«На самом деле я очень устал и мог взять выходной, но мне хотелось как можно быстрее избавиться от вкуса поражений и вернуться на победный путь. Я не хотел оставлять команду, нужно было как можно скорее реабилитироваться за поражение в матче с «Филадельфией», – приводит слова Джеймса ESPN.
Наилучшую результативность в составе «озёрников» продемонстрировал как раз Леброн Джеймс. Американский форвард записал на свой счёт 48 очков, восемь подборов и девять передач. Стоит отметить и разыгрывающего Расселла Уэстбрука — 25 очков, пять подборов и четыре передачи.
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