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Кайл Кузма может покинуть «Вашингтон»

Кайл Кузма может покинуть «Вашингтон»
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма рассматривает возможность покинуть команду после выхода на рынок свободных агентов.

9 февраля в НБА намечен дедлайн на обмены, и Кузмой интересуются несколько команд. Инсайдер Марк Стейн в своём блоге отметил, что в лиге считают, что Кузма может остаться в «Вашингтоне» после дедлайна, но при этом готов покинуть команду летом по истечении контракта.

Отмечается, что Кузма может отказаться от опции игрока на следующий сезон, согласно которой он мог бы получать $ 13 млн в год.

Ранее также сообщалось, что в возвращении игрока заинтересован «Лос-Анджелес Лейкерс».

Кайл Кузма проводит лучший сезон в карьере. В 43 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набирал в среднем 21,6 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 3,9 результативной передачи.

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