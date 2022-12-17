Кузма иронично отреагировал на слух о желании «Лейкерс» его вернуть
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс», американец Кайл Кузма прокомментировал слух, согласно которому им заинтересовались в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, Кузма выступал за «озёрников» с 2017 по 2021 год, после чего был обменян на Расселла Уэстбрука. В 2020 году он стал чемпионом НБА в составе команды.
«Это просто показывает, что не всегда трава зеленее. Хотя это определённо хорошая новость, поскольку она говорит о том, что я хорошо играю. И я представляю ценность в лиге. Это благословение», – приводит слова баскетболиста издание FOX Sports.
Ранее сообщалось, что интерес к Кузме также проявляют «Атланта Хоукс» и «Финикс Санз».
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