Карри: возвращение Грайнер многое значит для баскетбольной семьи

Лидер «Годен Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу работы Джо Байдена по возвращению Бриттни Грайнер в США.



«Это очень многое значит для нашей баскетбольной семьи. Для нас важно знать, что она находится дома и в безопасности. Учитывая ту работу, тчо была проделана за кулисами, чтобы воплотить это в жизнь, я просто хотел бы сказать спасибо», — приводит слова Стефена Карри Mercury News.



Напомним, в прошлом году Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря. Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. В Российской Федерации Бриттни приговорили к девяти годам заключения, она признала вину. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. Он вину не признал.