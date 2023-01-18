Аксёнов прокомментировал свой переход в МБА

Новобранец московской МБА Даниил Аксёнов прокомментировал свой переход в столичный клуб.



«Конечно, есть небольшое волнение, но я воодушевлён. Благодарен парням — очень хорошо меня встретили. Практически с самолёта приехал на тренировку, потихоньку вливаюсь и готовлюсь помочь команде в самое ближайшее время», — приводит слова Даниила Аксёнова официальный сайт МБА.



Напомним, нынешний сезон Аксёнов начинал в составе «Астаны», проведя 21 матч и в среднем набирая 12,3 очка и делая 3,5 передачи, 2,9 подбора и один перехват за игру.



Ранее Аксёнов выступал за такие команды, как «Чебоксарские ястребы», «Рязань», «Восток-65», «Новосибирск», «Самара», «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Астана». В составе «Самары» Аксёнов стал обладателем Кубка России и бронзовым призёром Кубка, а также чемпионом Суперлиги-1.