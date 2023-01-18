Василий Карасёв: после победы МБА над «Зенитом» есть физическое и моральное опустошение

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который состоится 19 января.



«Хотим оставить за собой четвёртое место в таблице, поэтому предстоящий матч очень важен.



«Пари Нижний Новгород» сейчас обладает полной обоймой, по ходу сезона к ним присоединился Никола Ребич, который добавил волжанам вариативности в атаке.



Наши проблемы по-прежнему никуда не делись, у нас есть травмированные. Опять же, после такой тяжёлой победы над «Зенитом» есть некоторое и физическое, и моральное опустошение, поэтому главным для нас было постараться восстановить ресурсы», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт МБА.