Василий Карасёв: после победы МБА над «Зенитом» есть физическое и моральное опустошение
Поделиться
Главный тренер московской МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который состоится 19 января.
«Хотим оставить за собой четвёртое место в таблице, поэтому предстоящий матч очень важен.
«Пари Нижний Новгород» сейчас обладает полной обоймой, по ходу сезона к ним присоединился Никола Ребич, который добавил волжанам вариативности в атаке.
Наши проблемы по-прежнему никуда не делись, у нас есть травмированные. Опять же, после такой тяжёлой победы над «Зенитом» есть некоторое и физическое, и моральное опустошение, поэтому главным для нас было постараться восстановить ресурсы», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт МБА.
Комментарии
- 19 января 2023
-
00:31
- 18 января 2023
-
22:57
-
21:56
-
19:58
-
19:39
-
18:32
-
17:42
-
16:18
-
16:00
-
15:43
-
14:56
-
14:04
-
12:47
-
12:34
-
11:59
-
11:48
-
10:44
-
09:49
-
09:41
-
09:00
-
08:41
-
07:32
-
06:19
-
06:08
-
03:28
-
02:58
-
00:36
- 17 января 2023
-
23:23
-
22:28
-
21:27
-
21:01
-
19:49
-
18:43
-
17:59
-
16:26
Партнерский контент