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Лукич: МБА чётко показала, как надо строить свой путь и добиваться нужного результата

Лукич: МБА чётко показала, как надо строить свой путь и добиваться нужного результата
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.

«В первую очередь хочу поздравить МБА с полностью заслуженным попаданием в первую шестёрку плей-офф в своём дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ. Заслуженно, без громких заявлений и фейерверков, чётко показали, как надо строить свой путь и добиваться нужного результата — от сотрудников клуба до команды на площадке.

После игры с «Парма-Пари» у нас была возможность всей командой посмотреть матч между МБА и «Зенитом», детально разобрать все ситуации, возникавшие по ходу встречи, нашим игрокам и объяснить, как и что нам надо делать, если хотим достойно выступить в Москве и попробовать обыграть МБА.

Помним первое поражение в Нижнем Новгороде. Надеюсь, мы сделали правильные выводы из него и здесь, в Москве, шаг за шагом успеем дойти до победы», – приводит слова Лукича пресс-служба нижегородского клуба.

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