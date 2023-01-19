Лукич: МБА чётко показала, как надо строить свой путь и добиваться нужного результата

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.
«В первую очередь хочу поздравить МБА с полностью заслуженным попаданием в первую шестёрку плей-офф в своём дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ. Заслуженно, без громких заявлений и фейерверков, чётко показали, как надо строить свой путь и добиваться нужного результата — от сотрудников клуба до команды на площадке.
После игры с «Парма-Пари» у нас была возможность всей командой посмотреть матч между МБА и «Зенитом», детально разобрать все ситуации, возникавшие по ходу встречи, нашим игрокам и объяснить, как и что нам надо делать, если хотим достойно выступить в Москве и попробовать обыграть МБА.
Помним первое поражение в Нижнем Новгороде. Надеюсь, мы сделали правильные выводы из него и здесь, в Москве, шаг за шагом успеем дойти до победы», – приводит слова Лукича пресс-служба нижегородского клуба.
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