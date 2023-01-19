Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» разгромил МБА в Единой лиге ВТБ

«Пари Нижний Новгород» разгромил МБА в Единой лиге ВТБ
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» обыграл столичную МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:55.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав, набравший 17 очков. 15 баллов набрал Александр Ганькевич. По 12 очков на счету Евгения Бабурина и Драгана Апича.

В составе МБА восемь очков набрал Тимофей Якушин. По семь баллов на счету Егора Покинко, Евгения Валиева и Андрея Лопатина.

«Пари Нижний Новгород» благодаря этой победе вышел на четвёртое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея равное количество очков с МБА, но опережая московский клуб по дополнительным показателям. Оба коллектива прошли в группу А второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
19 января 2023, четверг. 20:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
55 : 88
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
МБА: Якушин - 8, Валиев - 7, Лопатин - 7, Покинко - 7, Касаткин - 6, Ремизов - 5, Аксёнов - 4, Тихоненко - 3, Клюев - 2, Платонов - 2, Пушков - 2, Савченко - 2
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 17, Ганькевич - 15, Апич - 12, Бабурин - 12, Ребич - 10, Хвостов - 6, Салаш - 5, Стребков - 5, Беленицкий - 2, Лютыч - 2, Чадов - 2, Синегубов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023