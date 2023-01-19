«Пари Нижний Новгород» разгромил МБА в Единой лиге ВТБ

«Пари Нижний Новгород» обыграл столичную МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:55.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав, набравший 17 очков. 15 баллов набрал Александр Ганькевич. По 12 очков на счету Евгения Бабурина и Драгана Апича.



В составе МБА восемь очков набрал Тимофей Якушин. По семь баллов на счету Егора Покинко, Евгения Валиева и Андрея Лопатина.



«Пари Нижний Новгород» благодаря этой победе вышел на четвёртое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея равное количество очков с МБА, но опережая московский клуб по дополнительным показателям. Оба коллектива прошли в группу А второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ.