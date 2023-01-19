«Пари Нижний Новгород» разгромил МБА в Единой лиге ВТБ

«Пари Нижний Новгород» обыграл столичную МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:55.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав, набравший 17 очков. 15 баллов набрал Александр Ганькевич. По 12 очков на счету Евгения Бабурина и Драгана Апича.
В составе МБА восемь очков набрал Тимофей Якушин. По семь баллов на счету Егора Покинко, Евгения Валиева и Андрея Лопатина.
«Пари Нижний Новгород» благодаря этой победе вышел на четвёртое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея равное количество очков с МБА, но опережая московский клуб по дополнительным показателям. Оба коллектива прошли в группу А второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
- 19 января 2023
-
23:16
-
22:49
-
21:53
-
21:42
-
20:56
-
20:43
-
20:33
-
19:54
-
19:31
-
19:10
-
18:52
-
18:30
-
18:01
-
16:08
-
15:19
-
13:56
-
13:16
-
13:09
-
12:48
-
11:14
-
10:33
-
10:24
-
09:29
-
09:21
-
09:16
-
09:16
-
06:47
-
06:06
-
00:55
-
00:31
- 18 января 2023
-
22:57
-
21:56
-
19:58
-
19:39
-
18:32