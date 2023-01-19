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Лукич прокомментировал победу «Пари НН» над МБА в Единой лиге ВТБ

Лукич прокомментировал победу «Пари НН» над МБА в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных над московской МБА.

«Поздравляю свою команду с заслуженной победой. Хочу поддержать МБА, мы оказывались в такой ситуации. Они потратили очень много сил в игре с «Зенитом». Это спорт — сегодня ты можешь выиграть, а завтра — проиграть, бывает всякое. Я уже говорил, МБА абсолютно заслуженно вошла в шестёрку сильнейших. Мы же сегодня показали хороший баскетбол, допускали некоторые ошибки, но в итоге взяли свое. Ещё хочу извиниться перед соперником за свой челлендж, это не было каким-то проявлением неуважения, я хотел его отменить, но судьи уже пошли смотреть», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа принесла нижегородскому клубу четвёртое место по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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