Василий Карасёв объяснил поражение МБА в матче с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (55:88).



«В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками, потому что то, что они сегодня увидели, не соответствует тому, что они заслуживают видеть. Мы очень много ошибались. Я уже сказал команде в раздевалке, что усталость не может быть оправданием такой игре — в Евролиге команды играют при ещё более плотном графике, и мы должны ориентироваться на лучших. У нас молодая команда, такие поражения тоже случаются, через них нужно пройти, сделать правильные выводы и исправить ошибки в дальнейшем», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Из-за этого поражения МБА лишилась четвёртого места в турнирной таблице по итогам первого этапа регулярного сезона.