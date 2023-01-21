Результаты всех матчей Евролиги 20 января, турнирная таблица

Мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 18 очков. В составе «Анадолу Эфес» 15 очков набрал Василие Мицич.
В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 71:66. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 13 очков. В составе гостей 16 баллов набрал Филип Петрушев.
В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» обыграл мадридский «Реал». Встреча прошла в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Уолкап, набравший 18 очков. В составе «Реала» по 12 очков набрали Уолтер Тавареш и Джанан Муса.
В заключительном матче игрового дня французский АСВЕЛ обыграл итальянскую «Олимпию». Встреча прошла в Милане и завершилась победой гостей со счётом 79:73. В составе победителей отличился Брэндон Дэвис, набравший 26 очков. В составе хозяев паркета 17 баллов набрал Джона Мэтьюс.
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