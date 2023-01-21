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Результаты всех матчей Евролиги 20 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 20 января, турнирная таблица
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Мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 18 очков. В составе «Анадолу Эфес» 15 очков набрал Василие Мицич.

В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 71:66. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 13 очков. В составе гостей 16 баллов набрал Филип Петрушев.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» обыграл мадридский «Реал». Встреча прошла в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Уолкап, набравший 18 очков. В составе «Реала» по 12 очков набрали Уолтер Тавареш и Джанан Муса.

В заключительном матче игрового дня французский АСВЕЛ обыграл итальянскую «Олимпию». Встреча прошла в Милане и завершилась победой гостей со счётом 79:73. В составе победителей отличился Брэндон Дэвис, набравший 26 очков. В составе хозяев паркета 17 баллов набрал Джона Мэтьюс.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
20 января 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 89
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Мицич - 15, Брайант - 13, Пляйсс - 11, Бьёбуа - 8, Ларкин - 8, М'Байе - 8, Жижич - 6, Синглтон - 6, Клайберн - 4, Данстон - 2, Арна, Тунджер
Бавария: Хантер - 18, Рабит - 14, Уинстон - 14, Гиффей - 11, Ярамаз - 10, Уэйлер-Бэбб - 7, Гиллеспи - 5, Бонга - 4, Уолден - 4, Харрис - 2, Вимберг, Ципсер
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
20 января 2023, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
71 : 66
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Жальгирис: Улановас - 13, Полонара - 10, Шмитс - 10, Браздейкис - 7, Буткевичюс - 7, Димша - 7, Лекавичюс - 7, Хэйс - 6, Бирутис - 2, Тейлор - 2, Кальнетис, Лукошюнас
Црвена Звезда: Петрушев - 16, Недович - 11, Вильдоса - 9, Бентил - 8, Добрич - 5, Кузмич - 5, Митрович - 4, Лазич - 3, Холланд - 3, Лазаревич - 2, Иванович, Маркович
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
20 января 2023, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
73 : 60
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап - 18, Везенков - 15, Слукас - 11, Маккиссик - 8, Блэк - 5, Папаниколау - 5, Фалль - 4, Канаан - 3, Боломбой - 2, Ларенцакис - 2, Лунцис, Питерс
Реал Мадрид: Муса - 12, Тавареш - 12, Хезонья - 9, Льюль - 6, Ябуселе - 6, Дек - 4, Пуарье - 4, Козёр - 3, Корнели - 2, Ханга - 2, Ндиайе, Фернандес
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
20 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
73 : 79
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпия Милан: Дэвис - 26, Луваву-Кабарро - 16, Холл - 12, Хайнс - 9, Бэрон - 3, Тонут - 3, Мелли - 2, Риччи - 2, Датоме, Митру-Лонг, Томас, Фойгтман
АСВЕЛ: Мэтьюс - 17, де Коло - 13, Кауди - 10, Фалл - 10, Тайус - 7, Нуа - 6, Бост - 5, Лайти - 5, Дьо - 3, Обасоан - 3, Пон, Рисашер
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