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Стали известны предварительные сроки возвращения Энтони Дэвиса

Стали известны предварительные сроки возвращения Энтони Дэвиса
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Звёздный тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис продолжает восстанавливаться после травмы стопы, полученной 18 декабря прошлого года.

«Энтони продолжает прогрессировать после травмы стопы. Болей нет. Есть надежда, что он может сыграть уже в конце следующей недели. 28 января «озёрники» начнут пятиматчевую выездную серию», – пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях.

Встреча с лидерами Восточной конференции «Бостон Селтикс» запланирована на 29 января. Если Дэвис не появится на площадке, то есть шанс увидеть его в играх против «Бруклин Нетс» (31 января), «Нью-Йорк Никс» (1 февраля), «Индианы Пэйсерс» (3 февраля) или «Нью-Орлеан Пеликанс» (5 февраля).

На данный момент «Лейкерс» занимают 13-е место на Западе, одержав 21 победу при 25 поражениях.

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