Войнаровски: не стоит ждать от «Лейкерс» громких обменов

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски выразил мнение, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» постарается улучшить состав команды до наступления дедлайна, назначенного на 9 февраля, но при этом от калифорнийского клуба не стоит ждать громких приобретений.

«Не стоит ждать от «Лейкерс» каких-то громких обменов. Но, по моему мнению, они будут активны в попытках как-то улучшить команду. «Озёрники» поборются за выход в плей-офф с Леброном и Энтони Дэвисом, когда тот вернётся в строй», – сказал Войнаровски в эфире передачи NBA Countdown.

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.