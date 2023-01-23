Бывший игрок «Зенита» может перейти в «Панатинаикос»
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Экс-игрок «Зенита», американский разыгрывающий Шабазз Напьер может рассмотреть вариант с переходом в греческий «Панатинаикос». Об этом сообщает SDNA.
Напьер начал выступать за «Зенит» в сезоне-2021/2022. Затем игрок покинул расположение клуба в самом конце февраля прошлого года, уехав в США. Тогда отмечалось, что такое решение игрок принял в отрыве от политической обстановки — Шабазз в любом случае хотел уйти из «Зенита».
Некоторые источники всё же утверждали, что на выбор игрока повлияли политические события.
На данный момент 31-летний баскетболист выступает за команду Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации «Мехико-Сити Капитанес», где отыграл 10 матчей, набирая в среднем 21,6 очка, 5,1 передачи и 2,1 подбора.
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