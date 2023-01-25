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46 очков Леброна Джеймса не хватило «Лейкерс», чтобы переиграть «Клипперс»

46 очков Леброна Джеймса не хватило «Лейкерс», чтобы переиграть «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:115.

Самым результативным у хозяев стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 46 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 17 очков, сделал один подбор и пять передач. Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 27 очков, сделавший девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Кавая Леонарда (25 очков, девять подборов и четыре передачи).

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 133
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 46, Уэстбрук - 17, Брайант - 15, Габриэль - 8, Браун - 7, Шрёдер - 7, Кристи - 5, Тоскано-Андерсон - 4, Беверли - 3, Пиппен Мл. - 3, Джонс, Дэвис, Ривз, Суидер, Уокер, Хатимура
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Леонард - 25, Пауэлл - 22, Джексон - 19, Мэнн - 17, Ковингтон - 8, Зубац - 6, Моррис - 5, Батюм - 4, Бостон, Браун, Диабате, Кеннард, Коффи, Престон, Уолл
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