46 очков Леброна Джеймса не хватило «Лейкерс», чтобы переиграть «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:115.

Самым результативным у хозяев стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 46 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 17 очков, сделал один подбор и пять передач. Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 27 очков, сделавший девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Кавая Леонарда (25 очков, девять подборов и четыре передачи).