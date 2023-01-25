Игрок МБА Лопатин объяснил, за счёт чего команда победила в первом матче 1/4 Кубка России

Баскетболист МБА Андрей Лопатин прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу с «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области (77:63).



«В начале игры не очень здорово действовали в защите, не оказывали должного давления на соперника. В атаке тоже были ошибки, где-то торопились. Потом уже стали попадать свои броски, увеличили преимущество, а в четвёртой четверти за счёт надёжной обороны не позволили хозяевам набрать много очков. Понимали, что нельзя расслабляться, потому что впереди ещё ответная игра, и нужно обеспечить комфортный задел», — приводит слова Лопатина официальный сайт МБА.



Ответный матч 1/4 финала пройдёт в Москве 10 февраля.



Напомним, в других встречах 1/4 финала сыграют следующие пары: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, «Уралмаш» — «Зенит» и «Химки» — «Руна».