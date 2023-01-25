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Главный тренер УНИКСа: без иностранных лидеров мы другая команда

Главный тренер УНИКСа: без иностранных лидеров мы другая команда
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу с «Пари Нижний Новгород» (72:81). По словам специалиста, во многом поражение было связано с невозможностью заявить на матч легионеров — по регламенту Кубка России в команде могло играть только два зарубежных игрока.

«Нижний» провел отличный матч. Они находятся в прекрасной форме. В свою очередь, мы приложили максимум усилий, однако без иностранных лидеров УНИКС – это другая команда. Сегодня наш противник был лучше и заслуженно победил», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт казанской команды.

Ответный матч 1/4 финала пройдёт в Казани 10 февраля.

Напомним, в других встречах 1/4 финала сыграют следующие пары: «Темп-СУМЗ-УГМК» — МБА, «Уралмаш» — «Зенит» и «Химки» — «Руна».

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