Дэмьен Лиллард установил новый рекорд НБА в матче с «Ютой»
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 134:124.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал 60 очков. Баскетболист обновил личный рекорд результативности, а также провёл самую эффективную игру в истории НБА с 60 и более набранными очками — Лиллард реализовал 89,8% бросков.
Дэмьен провёл четвёртый матч в карьере с 60 очками и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Майклом Джорданом и Джеймсом Харденом. Больше только у Коби Брайанта (шесть таких матчей) и Уолта Чемберлена (32).
В третий раз в карьере Лиллард набрал более 50 очков в матче с «Ютой», что тоже является рекордом НБА.
Новость по теме60 очков Дэмьена Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Юту»
Комментарии
- 26 января 2023
-
12:55
-
12:31
-
12:03
-
11:30
-
10:47
-
10:04
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:13
-
08:38
-
06:31
-
06:29
-
00:42
- 25 января 2023
-
23:54
-
22:55
-
22:38
-
21:22
-
21:03
-
20:08
-
19:58
-
19:00
-
18:43
-
17:54
-
16:43
-
15:52
-
15:40
-
15:28
-
14:46
-
13:22
-
13:04
-
12:32
-
12:14
-
11:42
-
10:45
Партнерский контент