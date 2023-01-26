Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил решение играть маленькой пятёркой против «Мемфиса» (122:120).



«Был в матче небольшой отрезок, когда у нас ничего не получалось в нападении. Тогда на площадке было двое наших больщих — Луни и Дрэймонд. Наша защита, очевидно, лучше с этими парнями, но нам было сложно сокращать дистанцию из-за способа защиты „Мемфиса“, из-за физических параметров их игроков. Вот почему мы в итоге решили играть маленькой пятеркой, чтобы создать пространство и сделать игру открытой», — приводит слова Керра The Athletic.



«Мемфис» остаётся на втором месте в Западной конференции, у команды 31 победа в 48 матчах регулярного чемпионата. «Голден Стэйт» одержал 24 победы, и потерпел столько же поражений, и располагается на девятой строчке на Западе.

