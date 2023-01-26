«Реал» в овертайме одолел «Барселону» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 91:86.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 23 очка. 19 очков на счету Серхио Льюля. 18 баллов набрал Джанан Муса. 10 очков набрал Уолтер Тавареш.



В составе «Барселоны» отличился Никола Миротич, набравший 17 очков. По 12 баллов на счету Томаша Саторански и Яна Веселы.



В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с «Маккаби». Встреча состоится 31 января и начнётся в 22:30 мск. «Реал» в 22-м туре регулярного чемпионата встретится с «панатинаикосом». Матч пройдёт в Мадриде 1 февраля, начало запланировано на 22:45 мск.