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«Реал» в овертайме одолел «Барселону» в Евролиге

«Реал» в овертайме одолел «Барселону» в Евролиге
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 91:86.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 23 очка. 19 очков на счету Серхио Льюля. 18 баллов набрал Джанан Муса. 10 очков набрал Уолтер Тавареш.

В составе «Барселоны» отличился Никола Миротич, набравший 17 очков. По 12 баллов на счету Томаша Саторански и Яна Веселы.

В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с «Маккаби». Встреча состоится 31 января и начнётся в 22:30 мск. «Реал» в 22-м туре регулярного чемпионата встретится с «панатинаикосом». Матч пройдёт в Мадриде 1 февраля, начало запланировано на 22:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
26 января 2023, четверг. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 86
ОТ
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Дек - 23, Льюль - 19, Муса - 18, Тавареш - 10, Хезонья - 7, Фернандес - 6, Родригес - 4, Ябуселе - 4, Козёр, Пуарье, Уильямс-Госс, Ханга
Барселона: Миротич - 17, Веселы - 12, Саторански - 12, Хиггинс - 10, Абринес - 9, Калинич - 8, Лапровиттола - 8, Шанлы - 6, Йокубайтис - 2, Ннаджи - 2, Да Силва, Курич
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