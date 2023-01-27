Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 26 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 26 января, турнирная таблица
Комментарии

Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 91:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 23 очка. В составе «Барселоны» отличился Никола Миротич, набравший 17 очков.

В другом матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 94:88. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джаред Харпер, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 25 баллов набрал Маодо Ло.

В ещё одном матче игрового дня «Монако» обыграл миланскую «Олимпию». Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:88. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 10 передач оформил Майк Джеймс. В составе «Олимпии» 19 очков набрал Тимоте Луваву-Кабарро.

В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» обыграл литовский «Жальгирис». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 89:65. В составе победителей отличился Пэрис Ли, набравший 24 очка. В составе гостей паркета 11 баллов набрал Роландс Шмитс.

В заключительном матче игрового дня французский АСВЕЛ оказался сильнее турецкого «Фенербахче». Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 26 очков. В составе гостей 22 балла набрал Карсен Эдвардс.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
26 января 2023, четверг. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 86
ОТ
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Дек - 23, Льюль - 19, Муса - 18, Тавареш - 10, Хезонья - 7, Фернандес - 6, Родригес - 4, Ябуселе - 4, Козёр, Пуарье, Уильямс-Госс, Ханга
Барселона: Миротич - 17, Веселы - 12, Саторански - 12, Хиггинс - 10, Абринес - 9, Калинич - 8, Лапровиттола - 8, Шанлы - 6, Йокубайтис - 2, Ннаджи - 2, Да Силва, Курич
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
26 января 2023, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
88 : 94
Валенсия
Валенсия, Испания
Альба: Ло - 25, Тиман - 17, Блатт - 11, Зусман - 11, Сикма - 7, Смит - 5, Кумадже - 4, Ламмерс - 3, Ветцель - 2, Олинде - 2, Прочида - 1, Делов
Валенсия: Харпер - 20, Джонс - 16, Александер - 14, Лопес-Аростеги - 9, Пуэрто - 9, Прадилья - 8, Уэбб III - 8, Радебо - 7, Препелич - 3, Клавер, Феррандо, Эванс
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
26 января 2023, четверг. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
101 : 88
Олимпия Милан
Милан, Италия
Монако: Окобо - 19, Джеймс - 18, Браун - 15, Диалло - 11, Лойд - 11, Холл - 11, Мотеюнас - 7, Блоссомгейм - 4, Монеке - 3, Уаттара - 2, Макунду, Стразель
Олимпия Милан: Луваву-Кабарро - 19, Митру-Лонг - 14, Томас - 12, Холл - 12, Хайнс - 10, Дэвис - 9, Мелли - 9, Бэрон - 3, Датоме, Риччи, Тонут, Фойгтман
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
26 января 2023, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
89 : 65
Жальгирис
Каунас, Литва
Панатинаикос: Ли - 24, Бэйкон - 13, Понитка - 13, Папаяннис - 12, Гудайтис - 7, Уолтерс - 7, Деррик Уильямс - 5, Григонис - 4, Калаицакис - 4, Калаицакис, Самонтуров, Хугкас
Жальгирис: Шмитс - 11, Бирутис - 9, Лекавичюс - 9, Браздейкис - 8, Димша - 8, Улановас - 7, Буткевичюс - 4, Хэйс - 4, Лукошюнас - 3, Полонара - 2, Гедрайтис, Кальнетис
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
26 января 2023, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
91 : 77
Фенербахче
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: де Коло - 26, Бост - 15, Обасоан - 10, Рисашер - 10, Кауди - 8, Тайус - 8, Пон - 6, Нуа - 5, Фалл - 3, Дьо
Фенербахче: Эдвардс - 22, Хэйс - 12, Уилбекин - 10, Мотли - 9, Букер - 8, Гудурич - 5, Калатес - 5, Адетокунбо - 4, Хазер - 2, Бирсен, Махмутоглу, Пьерр
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023