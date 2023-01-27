Результаты всех матчей Евролиги 26 января, турнирная таблица

Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 91:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 23 очка. В составе «Барселоны» отличился Никола Миротич, набравший 17 очков.



В другом матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 94:88. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джаред Харпер, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 25 баллов набрал Маодо Ло.



В ещё одном матче игрового дня «Монако» обыграл миланскую «Олимпию». Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:88. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 10 передач оформил Майк Джеймс. В составе «Олимпии» 19 очков набрал Тимоте Луваву-Кабарро.



В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» обыграл литовский «Жальгирис». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 89:65. В составе победителей отличился Пэрис Ли, набравший 24 очка. В составе гостей паркета 11 баллов набрал Роландс Шмитс.



В заключительном матче игрового дня французский АСВЕЛ оказался сильнее турецкого «Фенербахче». Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 26 очков. В составе гостей 22 балла набрал Карсен Эдвардс.