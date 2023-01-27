АСВЕЛ благодаря 26 очкам Нандо де Коло победил «Фенербахче» в Евролиге

Завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Астробаль» в Виллербане (Франция) клуб АСВЕЛ принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 91:77 (25:12, 23:21, 23:22, 20:22) в пользу хозяев площадки.



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий АСВЕЛА Нандо де Коло. Он набрал 26 очков. В составе «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал американец Карсен Эдвардс, в активе которого 22 очка.



АСВЕЛ в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Матч состоится в 31 января. Начало встречи – в 22:30 мск. «Фенербахче» в следующем туре соревнований примет греческий «Олимпиакос». Матч состоится 31 января и начнётся в 20:45 по московскому времени.