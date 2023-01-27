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АСВЕЛ благодаря 26 очкам Нандо де Коло победил «Фенербахче» в Евролиге

АСВЕЛ благодаря 26 очкам Нандо де Коло победил «Фенербахче» в Евролиге
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Завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Астробаль» в Виллербане (Франция) клуб АСВЕЛ принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 91:77 (25:12, 23:21, 23:22, 20:22) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий АСВЕЛА Нандо де Коло. Он набрал 26 очков. В составе «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал американец Карсен Эдвардс, в активе которого 22 очка.

АСВЕЛ в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Матч состоится в 31 января. Начало встречи – в 22:30 мск. «Фенербахче» в следующем туре соревнований примет греческий «Олимпиакос». Матч состоится 31 января и начнётся в 20:45 по московскому времени.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
26 января 2023, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
91 : 77
Фенербахче
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: де Коло - 26, Бост - 15, Обасоан - 10, Рисашер - 10, Кауди - 8, Тайус - 8, Пон - 6, Нуа - 5, Фалл - 3, Дьо
Фенербахче: Эдвардс - 22, Хэйс - 12, Уилбекин - 10, Мотли - 9, Букер - 8, Гудурич - 5, Калатес - 5, Адетокунбо - 4, Хазер - 2, Бирсен, Махмутоглу, Пьерр
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