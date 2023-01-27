Сергей Тараканов: МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом

Бывший игрок и капитан московского ЦСКА, олимпийский чемпион Сергей Тараканов поделился ожиданиями от предстоящего матча московских команд — ЦСКА и МБА.



«Команда МБА победила «Зенит» без нескольких основных игроков. Это большое достижение. Даже с потерями они продолжают гнуть свою линию и выигрывать.



Армейцы на подъёме, играют просто здорово. Главная проблема – остановить самую результативную, эффективную и эффектную связку Швед-Милутинов.



У МБА список баскетболистов, способных решать, меньше. Они могут навязать борьбу за счёт агрессии и физической формы. Думаю, это всё будет после поражения от «Нижнего Новгорода». У них было долгое собрание в раздевалке после той игры.



МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом в этом противостоянии», — приводит слова Тараканова «Радио «Движение».



Матч ЦСКА — МБА состоится на стадионе «Мегаспорт» в Москве 29 января.