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Сергей Тараканов: МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом

Сергей Тараканов: МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом
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Бывший игрок и капитан московского ЦСКА, олимпийский чемпион Сергей Тараканов поделился ожиданиями от предстоящего матча московских команд — ЦСКА и МБА.

«Команда МБА победила «Зенит» без нескольких основных игроков. Это большое достижение. Даже с потерями они продолжают гнуть свою линию и выигрывать.

Армейцы на подъёме, играют просто здорово. Главная проблема – остановить самую результативную, эффективную и эффектную связку Швед-Милутинов.

У МБА список баскетболистов, способных решать, меньше. Они могут навязать борьбу за счёт агрессии и физической формы. Думаю, это всё будет после поражения от «Нижнего Новгорода». У них было долгое собрание в раздевалке после той игры.

МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом в этом противостоянии», — приводит слова Тараканова «Радио «Движение».

Матч ЦСКА — МБА состоится на стадионе «Мегаспорт» в Москве 29 января.

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