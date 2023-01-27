Сергей Тараканов: МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом

Бывший игрок и капитан московского ЦСКА, олимпийский чемпион Сергей Тараканов поделился ожиданиями от предстоящего матча московских команд — ЦСКА и МБА.
«Команда МБА победила «Зенит» без нескольких основных игроков. Это большое достижение. Даже с потерями они продолжают гнуть свою линию и выигрывать.
Армейцы на подъёме, играют просто здорово. Главная проблема – остановить самую результативную, эффективную и эффектную связку Швед-Милутинов.
У МБА список баскетболистов, способных решать, меньше. Они могут навязать борьбу за счёт агрессии и физической формы. Думаю, это всё будет после поражения от «Нижнего Новгорода». У них было долгое собрание в раздевалке после той игры.
МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом в этом противостоянии», — приводит слова Тараканова «Радио «Движение».
Матч ЦСКА — МБА состоится на стадионе «Мегаспорт» в Москве 29 января.
- 27 января 2023
-
18:38
-
18:37
-
17:34
-
16:38
-
16:33
-
15:47
-
15:12
-
14:33
-
14:17
-
13:37
-
13:21
-
13:19
-
13:11
-
12:42
-
12:31
-
12:16
-
11:59
-
11:51
-
11:37
-
10:52
-
10:33
-
10:07
-
09:46
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
06:20
-
01:04
-
01:04
- 26 января 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:23
-
22:27
-
22:02
-
21:23