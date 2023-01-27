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«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в белградском дерби в Евролиге

«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в белградском дерби в Евролиге
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«Партизан» одержал победу в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на домашнем стадионе «Црвены Звезды» «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:64.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Зак Ледей и Данте Экзам, набравшие по 20 очков. 13 баллов набрал Матиас Лессор.

В составе «Црвены Звезды» отличился Лука Вильдоса, набравший 26 очков. 23 балла на счету Неманьи Недовича.

В следующем туре «Црвена Звезда» сыграет на выезде с «Виртусом». Встреча состоится 31 января и начнётся в 23:00 мск. «Партизан» в 22-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Матч пройдёт в Белграде 31 января, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
27 января 2023, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
78 : 79
Партизан
Белград, Сербия
Црвена Звезда: Вильдоса - 26, Недович - 23, Добрич - 13, Петрушев - 8, Бентил - 2, Иванович - 2, Лазаревич - 2, Митрович - 2, Кузмич, Лазич, Маркович, Холланд
Партизан: Ледей - 20, Экзам - 20, Лессор - 13, Смайлагич - 7, Пантер - 6, Мадар - 5, Аврамович - 3, Нанналли - 3, Анджушич - 2, Бродзянски, Папапетру, Трифунович
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