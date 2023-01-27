«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в белградском дерби в Евролиге

«Партизан» одержал победу в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на домашнем стадионе «Црвены Звезды» «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:64.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Зак Ледей и Данте Экзам, набравшие по 20 очков. 13 баллов набрал Матиас Лессор.



В составе «Црвены Звезды» отличился Лука Вильдоса, набравший 26 очков. 23 балла на счету Неманьи Недовича.



В следующем туре «Црвена Звезда» сыграет на выезде с «Виртусом». Встреча состоится 31 января и начнётся в 23:00 мск. «Партизан» в 22-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Матч пройдёт в Белграде 31 января, начало запланировано на 22:30 мск.