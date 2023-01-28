«Анадолу Эфес» проиграл «Басконии» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Басконией». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 114:111.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 33 очка. Дабл-дабл из 19 очков и 16 передач на счету Дариуса Томпсона. 14 очков набрал Стивен Эноч.



В составе «Анадолу Эфес» 21 очко набрал Шейн Ларкин. По 19 очков на счету Родрига Бьёбуа и Василие Мицича. 16 баллов набрал Уилл Клайберн.



В следующем туре «Баскония» сыграет на выезде с «Олимпией Милан». Встреча состоится 31 января и начнётся в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» в 22-м туре регулярного чемпионата встретится с «Жальгирисом». Матч пройдёт в Турции 1 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.