«Анадолу Эфес» проиграл «Басконии» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Басконией». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 114:111.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 33 очка. Дабл-дабл из 19 очков и 16 передач на счету Дариуса Томпсона. 14 очков набрал Стивен Эноч.
В составе «Анадолу Эфес» 21 очко набрал Шейн Ларкин. По 19 очков на счету Родрига Бьёбуа и Василие Мицича. 16 баллов набрал Уилл Клайберн.
В следующем туре «Баскония» сыграет на выезде с «Олимпией Милан». Встреча состоится 31 января и начнётся в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» в 22-м туре регулярного чемпионата встретится с «Жальгирисом». Матч пройдёт в Турции 1 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.
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