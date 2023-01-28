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«Анадолу Эфес» проиграл «Басконии» в Евролиге

«Анадолу Эфес» проиграл «Басконии» в Евролиге
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Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Басконией». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 114:111.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 33 очка. Дабл-дабл из 19 очков и 16 передач на счету Дариуса Томпсона. 14 очков набрал Стивен Эноч.

В составе «Анадолу Эфес» 21 очко набрал Шейн Ларкин. По 19 очков на счету Родрига Бьёбуа и Василие Мицича. 16 баллов набрал Уилл Клайберн.

В следующем туре «Баскония» сыграет на выезде с «Олимпией Милан». Встреча состоится 31 января и начнётся в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» в 22-м туре регулярного чемпионата встретится с «Жальгирисом». Матч пройдёт в Турции 1 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
27 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
114 : 111
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Баскония: Костелло - 33, Томпсон - 19, Ховард - 16, Эноч - 14, Маринкович - 9, Гедрайтис - 7, Диес - 5, Котсар - 5, Куруц - 3, Хоммс - 3, Ндиайе, Райэсте
Анадолу Эфес: Ларкин - 21, Бьёбуа - 19, Мицич - 19, Клайберн - 16, Данстон - 11, Жижич - 11, Брайант - 7, Синглтон - 3, М'Байе - 2, Пляйсс - 2, Арна, Гази
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