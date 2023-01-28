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Результаты всех матчей НБА 28 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 28 января, турнирная таблица
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28 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» – 131:141
«Миннесота Тимбервулвз» – «Мемфис Гриззлиз» – 111:100
«Майами Хит» – «Орландо Мэджик» – 110:105
«Оклахома-Сити Тандер» – «Кливленд Кавальерс» – 112:100
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Торонто Рэпторс» – 129:117

Среди примечательных выступлений можно отметить разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, оформившего 35 очков, 11 передач и семь подборов. Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отметился 40-очковым дабл-даблом – 41 очко, 12 подборов и шесть передач. Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, в свою очередь, набрал 35 очков, восемь передач и пять подборов.

Турнирная таблица НБА
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