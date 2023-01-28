Определён MVP 21-го тура Евролиги

Защитник испанской «Басконии» Дариус Томпсон стал MVP 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с турецким «Анадолу Эфес» (114:111 ОТ) Томпсон записал в свой актив 19 очков (3/6 двухочковых, 2/5 трёхочковых, 7/8 штрафных), шесть подборов, 16 результативных передач и один блок-шот при рейтинге эффективности 36 баллов. Томпсон стал MVP тура Евролиги в третий раз за нынешний сезон.



В список лучших игроков тура вошли также баскетболист «Басконии» Мэтт Костелло (33 балла), игрок «Реала» Габриэль Дек (33 балла), баскетболист «Маккаби» Роман Соркин (33 балла), игрок АСВЕЛа Нандо Де Коло и баскетболист «Альбы» Маодо Ло (оба — 30 баллов).

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