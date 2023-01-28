Майка Леброна Джеймса продана на аукционе за $ 3,7 млн

Майка четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс», американца Леброна Джеймса была продана в минувшую пятницу, 27 января, на престижном аукционе Sotheby's, сообщает ESPN.

Цена майки составила $ 3,7 млн, что позволило ей войти в тройку самых дорогих маек спортсменов в истории. В ней Джеймс провёл заключительную игру финальной серии НБА 2013 года, в рамках которой «Майами Хит» обыграл «Сан-Антони Спёрс». Леброн отметился 37 очками, 12 подборами и четырьмя передачами.

Рекордсменом же является майка легендарного Майкла Джордана, в которой он провёл свой последний финал НБА, проданная за $ 10,9 млн. На втором месте располагается часть формы аргентинского футболиста Диего Марадоны, цена которой составила $ 9,3 млн. В ней он провёл 1/4 финала чемпионата мира 1986 года.

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