Дюрант: никогда не вёлся на то, что Леброн специализируется на передачах

Двукратный чемпион НБА и лидер «Бруклин Нетс», американец Кевин Дюрант высказался о легендарном соотечественнике и звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Я никогда не вёлся на то, что Леброн специализируется на передачах. Прежде всего он набирает очки. Когда вы можете набрать 50 очков за игру, а ваш средний показатель составляет 27 очков, то я буду считать вас бомбардиром. Прибавьте к этому долголетие и получите лучшего бомбардира всех времён.

Для меня Леброн является игроком, прежде всего набирающим очки, а затем уже парнем, способным отдать передачу. На мой взгляд, когда мы говорим, что Леброн специализируется на передачах, то недооцениваем его. Его долголетие впечатляет», – приводит слова Дюранта пресс-служба НБА.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: