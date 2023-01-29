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«У него особый талант». Лидер «Голден Стэйт» отдал должное игроку «Торонто»

«У него особый талант». Лидер «Голден Стэйт» отдал должное игроку «Торонто»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высоко оценил перспективы лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Скотти Барнса.

«На днях я видел публикацию в интернете, что потолок Скотти Барнса – это Дрэймонд Грин. И мне нравится эта точка зрения – хорошее сравнение, с которым я полностью соглашусь. Более того, я убеждён, что Скотти может стать намного лучше, чем я. У него особый талант», – цитирует Грина The Athletic.

В текущем сезоне 21-летний Барнс принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 15,7 очка, делая 7,1 подбора и 4,9 передачи при реализации бросков 46,6%, где 29,9% – трёхочковые.

«Торонто Рэпторс» занимает 12-е место в Восточной конференции с 23 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Финикс Санз» на выезде 31 января (5:00 мск).

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