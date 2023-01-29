Эртель стал первым участником конкурса трехочковых очков Единой лиги ВТБ

Защитник «Зенита» Томас Эртель стал первым участником конкурса трехочковых Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.

Защитник «Зенита» в этом сезоне реализует 42,3% трехочковых и входит в пятерку лучших игроков в Лиге по количеству точных (44) бросков издали.

В нынешнем сезоне Эртель набирает в среднем 13,7 очка, 9,0 передач, 2,8 подбора за игру. Всего он принял участие в 23 играх Единой лиги ВТБ.

Соперников Эртеля по конкурсу трехочковых Лига объявит позднее.



Матч Звезд Единой Лиги пройдет 19 февраля в Москве. Эртель будет участвовать в матче в составе команды «Old School».