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Курьер «Макдональдса» принес заказ прямо на баскетбольную площадку во время матча NCAA

Курьер «Макдональдса» принес заказ прямо на баскетбольную площадку во время матча NCAA
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В Питтсбурге во время матча NCAA произошёл курьёзный эпизод. Курьер доставки принёс заказ из «Макдональдса» прямо на баскетбольный матч университетских команд. Судья, впрочем, не пустил его на площадку.

Видео доступно на YouTube-канале PSC Highlights. Права на видео принадлежат NCAA.

Сотрудник службы доставки еды случайно попытался выйти на площадку в середине игры, когда рядом с ним были баскетболисты, однако был остановлен одним из арбитров.

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