Дабл-дабл Карри с 38 очками помог «Голден Стэйт» обыграть «Оклахому»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома Сити Тандер» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 128:120.

Лидером по результативности в этой игре стал знаменитого разыгрывающий гостей Стефен Карри, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и двенадцать передач, таким образом оформив дабл-дабл в матче. Также стоит отметить защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона, набравшего 28 очков и сделавшего семь подборов и три передачи. Самым результативным в составе хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди (21 очко, восемь подборов и шесть передач).