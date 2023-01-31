Дабл-дабл Карри с 38 очками помог «Голден Стэйт» обыграть «Оклахому»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома Сити Тандер» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 128:120.
Лидером по результативности в этой игре стал знаменитого разыгрывающий гостей Стефен Карри, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и двенадцать передач, таким образом оформив дабл-дабл в матче. Также стоит отметить защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона, набравшего 28 очков и сделавшего семь подборов и три передачи. Самым результативным в составе хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди (21 очко, восемь подборов и шесть передач).
- 31 января 2023
-
07:02
-
06:44
-
05:43
-
00:05
- 30 января 2023
-
23:44
-
23:33
-
23:10
-
22:54
-
22:16
-
22:03
-
21:48
-
21:24
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:12
-
19:43
-
19:29
-
19:03
-
18:48
-
18:29
-
18:12
-
17:55
-
17:32
-
17:17
-
16:38
-
16:30
-
15:16
-
14:59
-
14:43
-
14:00
-
13:09
-
12:57
-
12:05
-
11:54