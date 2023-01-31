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Дабл-дабл Карри с 38 очками помог «Голден Стэйт» обыграть «Оклахому»

Дабл-дабл Карри с 38 очками помог «Голден Стэйт» обыграть «Оклахому»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома Сити Тандер» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 128:120.

Лидером по результативности в этой игре стал знаменитого разыгрывающий гостей Стефен Карри, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и двенадцать передач, таким образом оформив дабл-дабл в матче. Также стоит отметить защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона, набравшего 28 очков и сделавшего семь подборов и три передачи. Самым результативным в составе хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди (21 очко, восемь подборов и шесть передач).

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2023, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Гидди - 21, Уильямс - 19, Уильямс - 12, Джо - 10, Мускала - 8, Уильямс - 7, Манн - 5, Уиггинс - 3, Базли - 2, Дженг - 2, Дорт, Оморуи, Покушевски, Робинсон-Эрл, Уотерс III, Холмгрен
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Томпсон - 28, Пул - 15, Уиггинс - 15, Дивинченцо - 8, Луни - 8, Грин - 7, Лэмб - 5, Куминга - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Муди, Роллинз, Уайзмен
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