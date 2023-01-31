Ирвинг — о Леброне: мы должны наслаждаться шоу, которое он устраивает

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отдал должное лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
«Его способность готовиться ментально, духовно, эмоционально, от игры к игре, изо дня в день — это просто поражает. Я уже говорил, что трудно быть Леброном Джеймсом или любой другой суперзвездой в индустрии развлечений, спорта, атлетики или бизнеса, потому что всё внимание приковано к тебе. Но он чрезвычайно хорошо справился с этим.
Мы отдали ключи от всего бизнеса 18-летнему парню — а сейчас ему 38 лет, и он всё ещё доминирует. Я не думаю, что мы должны удивляться. Думаю, мы должны радоваться и поздравлять его как можно больше. Продолжать наслаждаться теми шоу, которые он устраивает, потому что это не будет продолжаться слишком долго», — приводит слова Ирвинга ESPN.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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