Тренер притворилась 13-летней баскетболисткой во время матча. Видео
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В штате Виргиния (США) во время баскетбольного матча с участием юных девушек из средних школ одна из помощниц главного тренера команды выдала себя за 13-летнюю баскетболистку. Об этом сообщает телеканал WAVY-TV.
Видео можно посмотреть на канале WAVY TV 10 в YouTube. Права на видео принадлежат NEXSTAR MEDIA INC.
«Арлишу Бойкинс, тренера-педагога, уволили, а команда, в которой она непосредственно работала, отказалась от дальнейшего выступления в сезоне», – сообщается в источнике.
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