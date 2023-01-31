Тренер притворилась 13-летней баскетболисткой во время матча. Видео

В штате Виргиния (США) во время баскетбольного матча с участием юных девушек из средних школ одна из помощниц главного тренера команды выдала себя за 13-летнюю баскетболистку. Об этом сообщает телеканал WAVY-TV.

Видео можно посмотреть на канале WAVY TV 10 в YouTube. Права на видео принадлежат NEXSTAR MEDIA INC.

«Арлишу Бойкинс, тренера-педагога, уволили, а команда, в которой она непосредственно работала, отказалась от дальнейшего выступления в сезоне», – сообщается в источнике.

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